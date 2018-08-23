УЄФА може ввести відеоповтори в цьогорічній Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В рамках стадії плей-оф Ліги чемпіонів сезону 2018/19 років може з’явитися система відеоповторів (VAR), інформує УНН з посиланням на The Times.
Організація вважає, що завдяки VAR зменшиться значна кількість можливих помилок у вирішальній частині турніру.
Дане рішення повинне бути розглянуте на початку вересня на зустрічі Європейської асоціації клубів.
Зазначається, що у випадку позитивної роботи системи в даному сезоні, УЄФА відмовиться від допомоги додаткових арбітрів, які знаходяться за воротами.
Нагадаємо, що минулого літа УЄФА відмовилося від системи відеоповторів.