Весь день готовимся к международным мероприятиям, которые запланированы на эту неделю: они важные, смелые, амбициозные - Зеленский

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"Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский – по Бахмуту, главком, руководитель ГУРа – по общей военной ситуации. Министерство обороны – по поставкам боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются", - сказал Зеленский.

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Также Президент Украины отметил, что: "Весь день готовимся и к международным мероприятиям, которые запланированы на эту неделю. Они важные, смелые, амбициозные. Как это является правилом для Украины, держим под контролем внутреннюю ситуацию. В частности, относительно духовной независимости. Ее тоже гарантируем. Сломать Украину – ни извне, ни изнутри – ни у кого не получится".

Президент Украины, отдельно, выделил два важных решения: о пакете оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов от США и продлении работы Независимой международной комиссии ООН.

"Отдельно отмечу сегодня два решения. США предоставляют пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Боеприпасы для «Хаймарсов», для ПВО, для артиллерии – то, что надо. Спасибо, господин Президент Байден, спасибо, Конгресс, спасибо каждому американцу! И второе решение: сегодня продлена работа Независимой международной комиссии ООН, расследующей российские преступления против украинцев. Каждый такой международно-правовой шаг приближает рашистов к неизбежной, справедливой ответственности", - добавил он.

До этого, он поблагодарил украинских военных, которые отстаивают независимость Украины.

"Я благодарю всех, кто в бою ради Украины! Авдеевка и Бахмут, Марьинка и Красногоровка, каждое горячее направление... Я благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто помогает Украине!", – подчеркнул Владимир Зеленский.