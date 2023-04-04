Весь день готовимся к международным мероприятиям, которые запланированы на эту неделю: они важные, смелые, амбициозные - Зеленский

ukru
13:08 • 20587 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 40411 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 42950 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 105395 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 132513 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121443 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135227 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117188 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131569 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125403 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 120782 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 123471 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 119490 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 117243 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 87122 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 215477 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 246097 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 185344 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 191130 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 226719 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 18176 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 87350 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 113099 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 121126 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136575 просмотра
Актуальное
Весь день готовимся к международным мероприятиям, которые запланированы на эту неделю: они важные, смелые, амбициозные - Зеленский

Весь день готовимся к международным мероприятиям, которые запланированы на эту неделю: они важные, смелые, амбициозные - Зеленский

Киев • УНН

 • 705557 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился в традиционном вечернем обращении к украинцам и рассказал о внутренней и общей военной ситуации, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента.

Цитата

"Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский – по Бахмуту, главком, руководитель ГУРа – по общей военной ситуации. Министерство обороны – по поставкам боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются", - сказал Зеленский.

Дополнение

Также Президент Украины отметил, что: "Весь день готовимся и к международным мероприятиям, которые запланированы на эту неделю. Они важные, смелые, амбициозные. Как это является правилом для Украины, держим под контролем внутреннюю ситуацию. В частности, относительно духовной независимости. Ее тоже гарантируем. Сломать Украину – ни извне, ни изнутри – ни у кого не получится".

Президент Украины, отдельно, выделил два важных решения: о пакете оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов от США и продлении работы Независимой международной комиссии ООН.

"Отдельно отмечу сегодня два решения. США предоставляют пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Боеприпасы для «Хаймарсов», для ПВО, для артиллерии – то, что надо. Спасибо, господин Президент Байден, спасибо, Конгресс, спасибо каждому американцу! И второе решение: сегодня продлена работа Независимой международной комиссии ООН, расследующей российские преступления против украинцев. Каждый такой международно-правовой шаг приближает рашистов к неизбежной, справедливой ответственности", - добавил он.

До этого, он поблагодарил украинских военных, которые отстаивают независимость Украины.

"Я благодарю всех, кто в бою ради Украины! Авдеевка и Бахмут, Марьинка и Красногоровка, каждое горячее направление... Я благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто помогает Украине!", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы