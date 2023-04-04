Увесь день готуємось до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень: вони важливі, сміливі, амбітні — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся у традиційному вечірньому зверненні до українців та розповів про внутрішню та загальну воєнну ситуацію, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента.
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"Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмуту, головком, керівник ГУРу – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються", - сказав Зеленський.
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Також Президент України зазначив, що: "Увесь день готуємось і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень. Вони важливі, сміливі, амбітні. Як це є правилом для України.Тримаємо під контролем внутрішню ситуацію. Зокрема, щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде".
Також Президент України, окремо, виділив два важливі рішення: про пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів від США та подовження роботи Незалежної міжнародної комісії ООН.
"Окремо відзначу сьогодні два рішення. США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для «Хаймарсів», для ППО, для артилерії – те, що треба. Дякую, пане Президенте Байдене, дякую, Конгресе, дякую кожному американцю! І друге рішення: сьогодні подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців. Кожен такий міжнародно-правовий крок наближає рашистів до неминучої, справедливої відповідальності", - додав він.
До цього, він подякував українським військовим, які відстоюють незалежність України.
"Я дякую всім, хто в бою заради України! Авдіївка і Бахмут, Марʼїнка і Красногорівка, кожен гарячий напрямок... Я дякую вам, воїни! Дякую всім, хто допомагає Україні!", – підкреслив Володимир Зеленський.