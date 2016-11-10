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Создание независимого оператора ГТС ускорит формирование конкурентной среды на газовом рынке – нардеп

Киев • УНН

 • 11256 просмотра

По словам нардепа, создание нового оператора газотранспортной системы Украины является первый шагом в ликвидации монополии "Нафтогаза".

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Решение правительства о создании нового оператора газотранспортной системы Украины - ПАО "Магистральные газопроводы Украины" соответствует требованиям как третьего энергопакета, так и закона Украины "О рынке природного газа". Об этом УНН сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Ливик.

"Я приветствую решение правительства о создании нового оператора газотранспортной системы Украины. Это соответствует нашим заявлениям, это соответствует той позиции, которую мы принимали в законе "О рынке природного газа". И это говорит о том, что мы идем правильным путем, это не конец, а начало решительных действий в направлении ЕС", - сказал он.

Также, по словам А.Ливика, создание нового оператора газотранспортной системы Украины ускорит формирование конкурентной среды на газовом рынке и является первый шаг в ликвидации монополии "Нафтогаза".

"Присутствие большого количества игроков, операторов, а тем более независимых на рынке - это только плюс и позитив. Потому что только там можно сформировать конкурентную среду. И то, что ликвидировать монополию "Нафтогаза" нужно - это факт, и я рад этому. Мое личное мнение - теперь этот процесс нужно только ускорять и если мы действительно хотим реформировать "Нафтогаз" - надо вводить не одного, а десять такой операторов, которые будут присутствовать на рынке", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, правительство приняло решение о создании нового оператора газотранспортной системы Украины - ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

По словам В.Кистиона, это является первым шагом на пути ликвидации монополии "Нафтогаза".

Эксперт по вопросам энергетической отрасли Д.Марунич, комментируя создание нового оператора ГТС, отметил, что позиция правительства по реформированию "Нафтогаза" оказалась сильнее попытки менеджмента компании сохранить все управленческие функции.

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