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Утворення незалежного оператора ГТС пришвидшить формування конкурентного середовища на газовому ринку – нардеп

Утворення незалежного оператора ГТС пришвидшить формування конкурентного середовища на газовому ринку – нардеп

Київ • УНН

 • 11256 перегляди

За словами нардепа, утворення нового оператора газотранспортної системи України є перший кроком у ліквідації монополії "Нафтогазу".

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Рішення уряду щодо утворення нового оператора газотранспортної системи України — ПАТ “Магістральні газопроводи України” відповідає вимогам як третього енергопакету, так і закону України “Про ринок природного газу”. Про це УНН повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Лівік.

“Я вітаю рішення уряду щодо утворення нового оператора газотранспортної системи України. Це відповідає нашим заявам, це відповідає тій позиції, яку ми приймали у законі „Про ринок природного газу“. І це говорить про те, що ми ідемо правильним шляхом, це не кінець, а початок рішучих дій у напрямку ЄС”, — сказав він.

Також, за словами О.Лівіка, утворення нового оператора газотранспортної системи України пришвидшить формування конкурентного середовища на газовому ринку і є перший кроком у ліквідації монополії “Нафтогазу”.

“Присутність великої кількості гравців, операторів, а тим паче незалежних на ринку — це лише плюс і позитив. Тому що тільки там можна сформувати конкурентне середовище. І те, що ліквідовувати монополію „Нафтогазу“ потрібно — це факт, і я лише тому радію. Моя особиста думка — тепер цей процес потрібно тільки прискорювати і якщо ми дійсно хочемо реформувати „Нафтогаз“ — треба вводити не одного, а десять такий операторів, які будуть присутні на ринку”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, уряд прийняв рішення щодо утворення нового оператора газотранспортної системи України — ПАТ “Магістральні газопроводи України”.

За словами В.Кістіона, це є першим кроком на шляху ліквідації монополії “Нафтогазу”.

Експерт з питань енергетичної галузі Д.Марунич, коментуючи утворення нового оператора ГТС, зазначив, що позиція уряду щодо реформування “Нафтогазу” виявилася сильнішою за спроби менеджменту компанії зберегти всі управлінські функції.

Українські Національні Новини

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