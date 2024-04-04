Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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Утвердил запланированное: Зеленский заслушал первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки
В ответ на критику Германии относительно охоты, Ботсвана обещает отправить в ФРГ 20 тысяч диких слонов
Армия рф наносит удар по Харькову, слышны взрывы
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Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль
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Утвердил запланированное: Зеленский заслушал первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки
Президент Зеленский одобрил планы нового главы Службы внешней разведки Украины генерала Олега Иващенко на должности.
В ответ на критику Германии относительно охоты, Ботсвана обещает отправить в ФРГ 20 тысяч диких слонов
Президент Ботсваны Мокгветси Масиси пригрозил отправить 20 000 диких слонов в Германию в ответ на критику правительством ФРГ охоты на животных в африканской стране. Это также является реакцией на предложение немецких чиновников ограничить импорт охотничьих трофеев.
Армия рф наносит удар по Харькову, слышны взрывы
российская армия наносит удар по Харькову, слышны взрывы, жителей призывают укрыться в укрытиях.
НАТО стремится создать мост для членства Украины в Альянсе - Блинкен
НАТО стремится создать мост для будущего членства Украины в Альянсе, предлагая дополнительную поддержку и расширяя сотрудничество, поскольку Украина проводит реформы, необходимые для вступления в Альянс.
"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф
Страны-члены НАТО должны оказать немедленную экстренную поддержку Украине системами противовоздушной обороны, ракетами и боеприпасами, а также создать долгосрочную, предсказуемую структуру, подкрепленную финансовыми обязательствами, для обеспечения непрерывной поддержки Украины против вооруженной агрессии со стороны россии.
Уничтожение тропических лесов по всему миру несколько уменьшилось - исследование
В 2023 году было уничтожено около 3,7 миллиона гектаров тропических лесов, что на 9% меньше, чем в 2022 году, но темпы вырубки лесов остаются тревожно высокими.
Усиление ПВО для Харьковщины и Сумщины: Зеленский дал поручение военным и дипломатам
Зеленский поручил дипломатам и военным срочно усилить противовоздушную оборону Харьковской, Сумской и южных областей Украины.
Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала транш в "оружейный" фонд ЕС - МИД
Украина сделала шаги для того, чтобы Венгрия сняла блокирование восьмого транша Европейского фонда мира в размере 500 млн евро, а также был достигнут прогресс в улучшении двусторонних отношений между двумя странами.
Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"
На заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал усиление военной поддержки Украины со стороны союзников, включая помощь по противовоздушной обороне, боеприпасам и тренировкам, но подчеркнул необходимость большей и более сильной помощи, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.
Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль
Предложение Генерального секретаря НАТО о создании фонда для Украины в размере 100 миллиардов евро имеет нулевые шансы быть реализованным при нынешней финансовой модели, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.