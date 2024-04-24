Утром враг снова атаковал Одессу: пострадала женщина 43 лет

В 7 утра враг нанес ракетный удар по Одессе. Известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кипер информирует, что женщина в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.

Глава облгосадминистрации добавил, что около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекла, в некоторых домах упали потолки.

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - пишет он.

Ранее УНН сообщал, что в Одессе были слышны взрывы.