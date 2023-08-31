Удержание в заложниках женщины с ребенком в Одесской области: в полиции рассказали подробности освобождения

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"Во время переговоров со злоумышленником правоохранителям удалось уговорить его отпустить мать бывшей сожительницы. 46-летнюю женщину он передал представителям муниципальной стражи из окна квартиры на балкон. Ее доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы на лице и рану на предплечье. Отпускать бывшую сожительницу с ребенком мужчина категорически отказался", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что мать с дочерью удалось освободить впоследствии благодаря оперативной комбинации с привлечением переговорщиков и КОРДовцев.

"26-летняя женщина, как и ее мать, подверглась домашнему насилию, ее доставили в медицинское учреждение с ушибами головы, лица и руки", - информирует полиция.

Отмечается, что ребенок физически не пострадал, он сейчас со своей мамой.

"Мне удалось найти общий язык с мужчиной. Я сказал ему: какие бы трудности мы ни переживали, должны оставаться людьми, беречь и защищать свои семьи. Домашнее насилие - недопустимо, наши родные должны быть под нашей защитой. Для меня очень важно, что сегодня все завершилось хорошо", - рассказал о ведении переговоров с мужчиной спецназовец КОРДа.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Его действия следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 146 и ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном лишении свободы и домашнем насилии. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Дополнение

Мужчина в Черноморске Одесской области угрозами удерживал в квартире многоэтажки жену с дочерью, при этом отпустив тещу. Сейчас его задержали правоохранители, а женщину с ребенком освободили,