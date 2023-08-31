Утримання в заручниках жінки з дитиною на Одещині: в поліції розповіли подробиці звільнення

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«Під час переговорів зі зловмисником правоохоронцям вдалося вмовити його відпустити матір колишньої співмешканки. 46-річну жінку він передав представникам муніципальної варти із вікна квартири на балкон. Її доправили до лікарні, де діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми на обличчі та рану на передпліччі.

"Відпускати колишню співмешканку з дитиною чоловік категорично відмовився", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що матір із донькою вдалося звільнити згодом завдяки оперативній комбінації із залученням перемовників та КОРДівців.

"26-річна жінка, як і її мати, зазнала домашнього насильства, її доправили до медичного закладу із забоями голови, обличчя та руки", - інформує поліція.

Зазначається, що дитина фізично не постраждала, вона зараз зі своєю мамою.

"Мені вдалося знайти спільну мову з чоловіком. Я сказав йому: які б труднощі ми не переживали, маємо залишатися людьми, берегти і захищати свої родини. Домашнє насильство - неприпустиме, наші рідні повинні бути під нашим захистом. Для мене дуже важливо, що сьогодні все завершилося добре", - розповів про ведення переговорів із чоловіком спецпризначенець КОРДу.

Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Його дії слідством кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 та ст. 126-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі та домашнє насильство. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Чоловік у Чорноморську Одеської області погрозами утримував у квартирі багатоперверхівки дружину з донькою, при цьому відпустивши тещу. Наразі його затримали правоохоронці, а жінку з дитиною звільнили,