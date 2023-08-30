Чоловік на Одещині погрозами утримував в квартирі жінку і дитину: його затримали

Деталі

Сьогодні близько 12-ї години правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу.

На місці події було встановлено, що в оселі перебуває 29-річний місцевий житель зі своєю дружиною та маленькою донькою.

Чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримав, погрожуючи завдати тілесні ушкодження, вказали у поліції.

Поліцейські почали вести з чоловіком переговори.

Врешті, правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною.

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