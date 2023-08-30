Чоловік на Одещині погрозами утримував в квартирі жінку і дитину: його затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Чоловік у Чорноморську Одеської області погрозами утримував у квартирі багатоперверхівки дружину з донькою, при цьому відпустивши тещу. Наразі його затримали правоохоронці, а жінку з дитиною звільнили, повідомили у середу в ГУНП в Одеській області, пише УНН.
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Сьогодні близько 12-ї години правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу.
На місці події було встановлено, що в оселі перебуває 29-річний місцевий житель зі своєю дружиною та маленькою донькою.
Чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримав, погрожуючи завдати тілесні ушкодження, вказали у поліції.
Поліцейські почали вести з чоловіком переговори.
Врешті, правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною.
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