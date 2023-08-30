Мужчина в Одесской области угрозами удерживал в квартире женщину и ребенка: его задержали

Детали

Сегодня около 12 часов правоохранители получили сообщение о том, что в одной из квартир на четвертом этаже в городе Черноморск женщина просит о помощи.

На месте происшествия было установлено, что в доме находится 29-летний местный житель со своей женой и маленькой дочерью.

Мужчина выпустил тещу, а женщину с ребенком удерживал, угрожая нанести телесные повреждения, указали в полиции.

Полицейские начали вести с мужчиной переговоры.

В конце концов, правоохранители задержали злоумышленника и освободили женщину с ребенком.

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