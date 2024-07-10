Еще семь россиян были идентифицированы как причастные к совершению военных преступлений в Буче во время оккупации. Среди подозреваемых - трое командных офицеров и четверо рядовых военнослужащих в возрасте от 19 до 29 лет. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Офис Генерального прокурора идентифицировал и сообщил о подозрении семи российским военнослужащим в совершении военных преступлений во время оккупации города Буча Киевской области. Военные, в возрасте от 19 до 29 лет, были частью различных подразделений 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, при этом трое из них принадлежали к командному составу, а четверо - были рядовыми.

По данным следствия, эти лица ответственны за расстрел четырех мирных жителей в марте 2022 года. Их тела были обнаружены после освобождения города. Погибшие были гражданскими лицами, которые не участвовали в вооруженных действиях. Дело в отношении шести из семи подозреваемых уже направлено в суд.

Им инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, в том числе соединенные с умышленным убийством гражданского населения (ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ходе уголовного производства, прокуроры вместе со следователями и оперативниками Национальной полиции Украины провели развернутое расследование, включавшее 2000 допросов потерпевших и свидетелей, проведение 500 судебных экспертиз (включая судебно-медицинские, молекулярные, баллистические, взрыво-технические и химические), 400 осмотров, 120 следственных экспериментов и 130 процедур опознаний лиц.

В течение 33 дней российской оккупации города Буча установлено более 1200 военных преступлений.

Напомним

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении военному рф, который расстрелял семью, которая оказывала медицинскую помощь раненой во время оккупации Бучи.