Установлены личности псковских десантников, причастных к убийству и пыткам в Киевской области

Правоохранители сообщили о подозрении двум военным ВС РФ, которые причастны к убийству полковника СБУ и пыткам гражданского на Киевщине.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

В рамках уголовного производства, начатого по фактам нарушения законов и обычаев войны и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, правоохранители установили личности и сообщили о подозрении военным ВС России.

Согласно сообщению полиции, сейчас следователи установили двух военных рф, которые убили помощника ректора академии СБУ и пытали гражданского.

Справка

Тело силовика полицейские обнаружили в одном из мест захоронений гражданского населения Бучи, которое находилось в лесополосе недалеко от поселка Ворзель.

Проведя ряд следственно-оперативных мероприятий и экспертиз, полицейские идентифицировали личности причастных: доказательства указали на присутствие в этой локации 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая базируется в г. Псков.

Следственные действия

Отмечается, что правоохранители провели следственные эксперименты и опознания с потерпевшим, которого пытали оккупанты и который был очевидцем убийства полковника СБУ.

Привлекались подразделения кинологической и взрывотехнической службы полиции Киевщины, а также общественные формирования Бучанского горсовета и Бучанского района Киевской области.

Сейчас следователи следственного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области, под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры, заочно сообщили фигурантам о подозрении в совершении военных преступлений. За содеянное российским оккупантам грозит пожизненное заключение.

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