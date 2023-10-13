Усыновлений стало больше на 14%, но все еще ниже довоенного уровня - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Украине снова начало расти количество усыновлений, которое существенно сократилось в начале большой войны. Только за восемь месяцев 2023-го количество детей, получивших новые семьи, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 546 детей было усыновлено за 8 месяцев 2023 года. Это на 14% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Всего за период полномасштабной войны в Украине было усыновлено почти 1,2 тыс. детей.
Такие цифры, как отмечается, все еще существенно ниже показателей аналогичных периодов 2020 и 2021 годов - тогда было усыновлено 694 и 912 детей соответственно. Всего с января 2020 года по август 2023 года было усыновлено почти 3,9 тыс. детей.
При этом, общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Украине составляет 66,5 тыс., из которых дети-сироты - 22,3 тыс.
"Первое место по количеству усыновленных детей заняла Житомирская область, которая на этой позиции сменила безоговорочного лидера трех последних лет - Одесскую область", - отмечается в сообщении.
Топ областей по количеству усыновлений:
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- Житомирская область - 48 детей (9%)
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- Днепропетровская область - 44 ребенка (8%)
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- Киев - 40 детей (7%).
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А вот численность кандидатов в усыновители в Украине, как отмечается, существенно возрастает. В частности, на конец II квартала 2023 года на соответствующем учете находилось 1656 семей - против 1017 семей в 2022 году.
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