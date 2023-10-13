Усиновлень побільшало на 14%, але все ще нижче довоєнного рівня - моніторинг

Деталі

Як повідомляється, 546 дітей було усиновлено за 8 місяців 2023 року. Це на 14% більше, ніж у відповідний період торік. Загалом за період повномасштабної війни в Україні було усиновлено майже 1,2 тис. дітей.

Такі цифри, як зазначається, усе ще суттєво нижчі за показники аналогічних періодів 2020 та 2021 років - тоді було усиновлено 694 та 912 дітей відповідно. Загалом з січня 2020 року по серпень 2023 року було усиновлено майже 3,9 тис. дітей.

При цьому, загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні становить 66,5 тис., з яких діти-сироти - 22,3 тис.

"Перше місце за кількістю всиновлених дітей посіла Житомирська область, яка на цій позиції змінила беззаперечного лідера трьох останніх років - Одещину", - зазначається у повідомленні.

Топ областей за кількістю усиновлень:



Житомирська область - 48 дітей (9%)



Дніпропетровська область - 44 дитини (8%)



Київ - 40 дітей (7%).



А ось чисельність кандидатів в усиновлювачі в Україні, як зазначається, суттєво зростає. Так, на кінець ІІ кварталу 2023 року на відповідному обліку знаходилося 1656 сімей - проти 1017 сімей у 2022 році.

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