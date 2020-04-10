Всем нам придется адаптироваться: Торговый представитель Украины о жизни после карантина

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Наша страна готова к новым вызовам и способна прокормить не только себя, но и других. О том, как "выжить" малым производителям без базаров, будет ли Украина расширять запрет на экспорт, как "выиграть" у кризиса и как накормить украинскими продуктами мир, рассказал в интервью УНН заместитель министра экономразвития - торговый представитель Украины Тарас Качка.

- Продовольственный кризис называют главной проблемой после эпидемии. Как Украине преодолеть его и угрожает ли он нам?

Украине кризис продовольствия не угрожает. Об этом говорил и Президент несколько дней назад в своем обращении. Украинские аграрии, производители пищевой продукции и торговая сеть в полной мере обеспечивают спрос на пищевую продукцию.

Мы достаточно успешно прошли период ажиотажного спроса, который был обусловлен карантинными мероприятиями. Сейчас и запасы продукции, и цены стабилизируются. Цены отреагировали на ажиотажный спрос ростом, что негативно сказалось на покупательной способности украинцев. Но пока они стабилизируются и иногда даже снижаются.

- Мы на днях спрашивали Министерство, есть ли перечень стратегических украинских производителей продуктов. Оказалось, что нет. Он не нужен или еще не было необходимости такой создать?

Создание такого перечня было одним из вариантов планировки карантинных мероприятий. Однако на сегодня вопрос того, какие предприятия работают в условиях карантина решается в рамках постановления №211. Правительство постоянно уточняет перечень видов деятельности. В любом случае мы исходим из понимания того, что аграрные предприятия и пищевая промышленность должны работать при любых обстоятельствах, поскольку спрос на их продукцию является неэластичным.

- Все говорят о продовольственной безопасности. По каким параметрам она измеряется и каков ее уровень в Украине? Можем ли мы утверждать, что наша продовольственная система развивается в режиме расширенного производства?

Наличие и доступность всех необходимых для ежедневного потребления продуктов питания - основная цель продовольственной безопасности. Соответственно, это мероприятия, направленные на эффективное взаимодействие между производством, хранением, переработкой, дистрибуцией и розничной торговлей.

Надо также учитывать сезонность. Например, сейчас, когда остатки овощей прошлогоднего урожая постепенно заменяют овощи нового урожая. А для Украины, которая производит гораздо больше продукции, чем потребляет - это также баланс между наличием продукции на внутреннем рынке и экспортом.

Все эти факторы являются предметом ежедневного мониторинга в Министерстве. И на основе изучения всех факторов мы стараемся принимать решение о продовольственной безопасности.

Но главная стратегия остается неизменной - мы ставим на активное развитие украинского сельского хозяйства и переработчиков. Чем больше и разнообразнее продукции мы производим, тем лучше для продовольственной безопасности украинцев.

- Миру грозит глобальный голод, говорят в ООН, учитывая сбой продовольственных цепочек. Мы видим, что Турция запретила экспортировать лимоны, Вьетнам - рис, Беларусь - чеснок, Украина - гречку. Могут ли еще какие-то продукты украинского производства попасть под запрет экспорта и в свою очередь, какие поставки в Украину могут оказаться критическими?

Сохранение продовольственных цепочек поставок - задача первостепенной важности. Об этом говорила и Кристалина Георгиева (директор-распорядитель Международного валютного фонда - ред.) в своем выступлении 9 апреля. Прогнозы Всемирной торговой организации на этот год очень неутешительными. Объемы международной торговли упадут минимум на 13%.

И это большой риск для продовольственной безопасности в части поставки импортных продуктов.

Правительство работает здесь над двумя блоками мероприятий.

Первое - это физическая доступность логистики: работа пунктов пропуска через границу, портов, железной дороги, работа водителей и тому подобное. Здесь мы довольно успешно справились. Правда, некоторые страны не смогли удержать баланса. В частности Турция фактически блокирует торговлю с Украиной, не пуская украинских водителей на свою территорию.

Второе - это избежание необоснованных ограничений на экспорт продукции. Для Украины к счастью не так много продукции, где мы зависим от импорта. Кроме экзотических товаров, это, пожалуй только рис.

Что касается других товаров, то мы балансируем в формате открытой экономики. Например, гречка. Посевы в Украине сокращаются, но мы мощный переработчик. Поэтому мы много импортируем, но одновременно и экспортируем все виды гречки. И в ситуации, когда действия России по ограничению экспорта нарушают этот баланс - мы, к сожалению, вынуждены тоже реагировать. Хотя по моему мнению, рынок гречки нормально мог бы работать без этих ограничений.

Есть еще сезонные факторы. Прежде всего это касается овощей. Мы производим продукции значительно больше, чем потребляем. Но ранней весной происходит своеобразная пересменка - мы распродаем остатки прошлого сезона, но импортируя овощи нового урожая. Это длится всего несколько недель. Затем мы переходим на потребление собственных овощей. Но в этом году эта пересменка совпала с карантинными мероприятиями. Поэтому имели место внезапные скачки цен, например, на лук. Поэтому мы крайне чувствительно относимся к экспортных ограничениям других государств в таких ситуациях.

Но ни по одному товару у нас нет безысходности. Есть возможности внутреннего производства, есть другие поставщики, и есть альтернативная продукция.

А главное - украинская торговля самостоятельно справляется с этими вызовами. Поэтому мы агитируем за меньшие ограничения в международной торговле, потому что знаем, что бизнес способен эффективно преодолевать все вызовы в поставке продукции.

- Дефицит продуктов уже сейчас испытывает Китай. Недавно их власти заявили, что будут формировать запасы курятины к следующей вспышке коронавируса, которую они ожидают осенью. Можем ли мы накормить Китай курятиной и в целом, какие страны и какими продуктами мы можем накормить в период продовольственного кризиса?

Безусловно можем - и Китай, и другие государства, в том числе и таких аграрных чемпионов, как государства-члены Европейского Союза. Я думаю, что им особенно придется по вкусу украинская курица, произведенная с соблюдением всех требований ЕС.

Украина является традиционным чемпионом в зерновых. Посмотрим как погода скорректирует прогнозы на следующий маркетинговый год. Но я убежден, что мы останемся активным игроком на глобальном рынке. То же касается и подсолнечного масла, и куриных яиц.

Мы постоянно улучшаем свои позиции на рынке красного мяса, экспортируем в тот же Китай. Наша томатная паста охотно придаст помидорного вкуса пиццами и пастам по всему миру. Список можно продолжать до совсем нишевых продуктов. И это действительно вдохновляет.

- Дефицит продуктов в мире - это проблема или возможность для Украины?

В условиях предполагаемой сельскохозяйственной и торговой политики Украина будет лишь усиливать свою роль в продовольственной безопасности. А это важно и для международных отношений Украины в целом. Способность поддержать своих партнеров в таких чувствительных вещах, как надежность поставок продукции является фундаментом для развития действительно стратегического партнерства с дружественными нам странами.

- Если мы уже упомянули о курятину и ЕС, не можем не отметить, как Министерство развития экономики, Вы как Торговый представитель и Госпродпотребслужба (ГППС) на отлично справились с форс-мажорной ситуацией, когда из-за локальной вспышки птичьего гриппа в Украине ЕС перекрыл весь экспорт продуктов птицеводства. Решение проблемы действительно было молниеносным. Было сложно? Ведь, есть мнение, что такие шаги ЕС были не только с точки зрения безопасности, но и имели характер протекционизма своего бизнеса от экспансии Украины? И вообще исповедует ли Украина политику протекцениозма к своему бизнесу? Например, мы слышим жалобы молочников, что их "душит" импорт и им трудно выстоять на рынке.

Для нас было крайне важным уменьшить соблазн использовать эту ситуацию для вытеснения наших производителей с рынка. И нам вместе это удалось сделать.

Я хочу еще раз поблагодарить и DG SANTE, и глав компетентных ветеринарных служб всех государств-членов ЕС за оперативное урегулирование ситуации. К тому же ГППС отработало действительно отлично.

Решение ЕС относительно вспышки птичьего гриппа стало сигналом и для многих других стран, которые ослабили свои запреты.

А главное - для нас важно избегать любых мыслей о том, что вопрос безопасности продуктов питания может быть инструментом протекционизма. Поэтому и в вопросах украинских производителей молока и сыров - мы будем действовать легальными способами.

В Украине заявили о создании двух Советов: при Президенте "Урожай 2020" и при Кабмине. По сути целью их обоих является преодоление продовольственного и экономического кризисов. Как Торговый представитель страны, Вы по логике должны входить в оба. Что предложите?

Я участвую в работе, поскольку успех посевной этого года зависит от многих факторов. Это и вопросы импорта/экспорта самой продукции и соответствующих прогнозов на следующий год. Но так же это и вопрос доступности удобрений, на рынке которых завершается расследование о применении защитных мер и нам нужно найти очень сбалансированное решение. Это и вопрос семян и стоимости топлива. Во многих этих вопросах нужна очень тесная координация действий всех игроков.

- Что, по Вашему мнению, ограничивает производство продуктов и экспорт Украины, кроме отсутствия инвестиций? Есть искусственные ограничители, которые сдерживают развитие и которые можно устранить, но как говорится "не доходят руки" или не хватает политической воли?

Конечно, есть. Наша конкуренция за свою долю на мировых рынках только началась. Успех последних лет доказывает, что мы умеем производить и торговать. Но мы еще далеки от того, чтобы снять все тарифные и нетарифные барьеры. Для этого мы инициируем преференциальные соглашения о торговле с важными для нас государствами - КНР, США, Индия, Северная Африка и так далее. Мы системно работаем над снятием нетарифных барьеров.

Кроме того, есть серьезный общий вызов для правительства и бизнеса - как изменить характер торговли так, чтобы было больше переработки, доступ к лучшим клиентам и тому подобное. Как взять на себя функцию "дистрибьюторов" украинской продукции, которую сейчас выполняют отдельные соседние страны, часто просто перепродающие нашу продукцию.

- С какими торговыми потерями мы столкнемся и одновременно какую пользу вынесем из ситуации, сложившейся в результате пандемии?

Замораживание экономической активности из-за карантинных мероприятий будет вызовом для всех товаров без исключения. Люди также быстрее будут менять свои потребительские привычки. Поэтому всем придется адаптироваться.

Но наибольшую пользу из пандемии вынесут те, кто научится эффективно работать с каналами реализации своего товара. Тот, кто умеет работать с крупными сетями и розничными рынками в Украине, экспортеры, имеющие постоянные партнерства с иностранными торговыми сетями - именно они выигрывают. Эта тенденция прослеживалась уже несколько лет - чем ближе ты к конечному потребителю, тем дольше будешь держать его лояльность. Но теперь это главное конкурентное преимущество, особенно в международной торговле.

Как изменится конкуренция товарами в Украине? Какой процент компаний может исчезнуть и какие сферы наиболее уязвимые?

Продолжая тему инфраструктуры торговли - кратковременное закрытие базаров сильно ударило по тем, кто недостаточно большой для реализации через сети. Поэтому малым производителям нужно кооперироваться и участвовать в поставках через крупные сети. Иначе их каналы сбыта останутся уязвимыми. В общем - логистика, хранение и другие элементы инфраструктуры рынка станут решающими для сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Советы можете дать нашим производителям, чтобы они с пользой преодолели кризис?

Кризисы пробуждают в украинцах неслыханную энергию. Поэтому хотелось бы, чтобы наши производители держали и после кризиса тот уровень мобилизации, который имеют сегодня. В такой ситуации мы сможем реализовать все смелые мечты.