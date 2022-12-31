МОЗ уверяет, что все медицинские учреждения обеспечены альтернативными источниками энергоснабжения

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Все учреждения здравоохранения’Украины обеспечены альтернативными источниками энергоснабжения на случай отключений электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководительница директората медицинских услуг Минздрава Александра Машкевич, передает УНН.

Цитата

«Мы все с вами должны готовиться к непредсказуемым ситуациям. Видим, что враг бьет по объектам критической инфраструктуры, в том числе и по медицинским учреждениям. Все наши учреждения здравоохранения снабжены альтернативным источником энергоснабжения. Если пациенту необходима экстренная медицинская помощь и госпитализация, никоим образом она не будет ограничена и пациент помощь получит в стационаре», – сообщила Машкевич.

Напомним

Правительство приняло порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2023 год. Бюджет будет составлять более 142 млрд гривен, а программа будет интегрирована в военные реалии и будет больше фокусироваться на потребностях пациентов, вызванных войной.

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