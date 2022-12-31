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МОЗ запевняє, що усі медичні заклади забезпечені альтернативними джерелами енергоживлення

МОЗ запевняє, що усі медичні заклади забезпечені альтернативними джерелами енергоживлення

Київ • УНН

 • 791713 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Усі заклади охорони здоров’я України забезпечені альтернативними джерелами енергоживлення на випадок відключень електроенергії. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця директорату медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич, передає УНН.

Цитата

«Ми всі з вами повинні готуватися до непередбачуваних ситуацій. Бачимо, що ворог б’є по об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі і по медичним закладам. Усі наші заклади охорони здоров’я забезпечені альтернативним джерелом живлення. Якщо пацієнту буде необхідна екстрена медична допомога і госпіталізація, жодним чином вона не буде обмежена і пацієнт допомогу отримає у стаціонар», – повідомила Машкевич.

Нагадаємо

Уряд ухвалив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2023 рік. Бюджет становитиме понад 142 млрд гривень, а програма буде інтегрована у військові реалії та більше фокусуватиметься на потребах пацієнтів, викликаних війною.

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