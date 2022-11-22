"Все будет зависит от динамики разрушений": глава Укрэнерго об отключениях света до конца марта

Детали

На вопрос, действительно ли есть вероятность, что до конца марта украинцам придется жить в условиях стабилизационных отключений электроэнергии, Кудрицкий ответил: "Точно сказать нельзя, потому что до конца марта враг может повредить дополнительные электростанции, которые сейчас работают. Тогда действительно ситуация будет такова, что эти отключения могут быть более частыми. С другой стороны, мы можем либо восстановить контроль над какими-то электростанциями, либо восстановить повреждения тепловых и гидроэлектростанций, которые были поражены с 10 октября, а на самом деле даже с сентября месяца. Поэтому все будет зависеть от динамики разрушений и динамики восстановлений", – рассказал Кудрицкий.

Он добавил, что в этом вопросе трудно что-либо гарантировать или сказать на 100%.

Напомним

СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко сообщил, что, вероятно, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта.