"Усе залежитиме від динаміки руйнувань": голова Укренерго про відключення світла до кінця березня

Деталі

На запитання, чи справді є ймовірність, що до кінця березня українцям доведеться жити в умовах стабілізаційних відключень електроенергії, Кудрицький відповів: "Точно сказати не можна, тому що до кінця березня ворог може пошкодити додаткові електростанції, які зараз працюють. Тоді дійсно ситуація буде така, що ці відключення можуть бути частішими. З іншого боку ми можемо або відновити контроль над якимись електростанціями, або відновити пошкодження теплових і гідроелектростанцій, які зазнали ураження з 10 жовтня, а насправді навіть з вересня місяця. Тому все буде залежити від динаміки руйнувань і динаміки відновлення", – розповів Кудрицький.

Він додав, що у цьому питанні важко щось гарантувати або сказати на 100%.

Нагадаємо

СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко повідомив, що, ймовірно, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.