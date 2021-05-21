Правительству хотят сделать невозможным уклонение от предоставления льгот семьям с детьми

Детали

Народные избранники голосовали законопроект без обсуждения. Согласно пояснительной записке, целью документа является законодательное обеспечение действенного механизма предоставления государственной помощи семьям с детьми, в результате чего правительство будет лишено возможности уклоняться от предоставления льгот таким семьям.

Авторы утверждают, что этого удастся достичь исключением из совокупного дохода семьи льготника, используемого при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, начисленных социальных пособий на ребенка или детей.

Для достижения цели законопроекта предлагается статью 13 Закона Украины "Об охране детства" дополнить новой частью, согласно которой при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев, указанного в ч. 8 настоящей статьи, в совокупный доход семьи льготника не включаются начисленные социальные пособия на ребенка, в частности помощь в связи с беременностью и родами, помощь при рождении ребенка, пособие на детей одиноким матерям (отцам), помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, помощь при усыновлении ребенка, временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, если они не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно, государственная социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам, пенсия в связи с потерей кормильца.

Дополнение

Прожиточный минимум в Украине с 1 января составляет 2189 грн. Именно такую цифру заложили в Государственный бюджет на 2021 год.

Фактически первые месяцы 2021 года прожиточный минимум остается на уровне декабря 2020 года.

Но в государственной смете предусмотрен рост общего показателя прожиточного минимума с 1 июля до 2294 грн, с 1 декабря - до 2393 грн.