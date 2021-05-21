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Уряду хочуть унеможливити ухилення від надання пільг сім'ям з дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Верховна Рада України у п’ятницю, 21 травня, ухвалила в першому читанні проект закону № 3124 щодо забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги сім'ям з дітьми. Рішення підтримало 272 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Уряду хочуть унеможливити ухилення від надання пільг сім'ям з дітьми

Деталі

Народні обранці голосували законопроект без обговорення. Відповідно до пояснювальної записки, метою документу є законодавче забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги сім’ям з дітьми, внаслідок чого уряд буде позбавлений можливості ухилятися від надання пільг таким сім’ям.

Автори стверджують, що цього вдасться досягти виключенням із сукупного доходу сім’ї пільговика, що використовується при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, нарахованих соціальних допомог на дитину або дітей.

Для досягнення мети законопроекту пропонується статтю 13 Закону України “Про охорону дитинства” доповнити новою частиною, відповідно до якої при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, зазначеного в ч. 8 цієї статті, до сукупного доходу сім’ї пільговика не включаються нараховані соціальні допомоги на дитину, зокрема допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на дітей одиноким матерям (батькам), допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога при усиновленні дитини, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Доповнення

Прожитковий мінімум в Україні з 1 січня становить 2 189 грн. Саме таку цифру закладено у Державний бюджет на 2021 рік.

Фактично перші місяці 2021 року прожитковий мінімум залишається на рівні грудня 2020 року.

Але у державному кошторисі передбачене зростання загального показника прожиткового мінімуму з 1 липня до 2 294 грн, з 1 грудня — до 2 393 грн.

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