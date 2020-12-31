В Україні зросте прожитковий мінімум: для кого і коли

Фактично перші місяці 2021 року прожитковий мінімум залишається на рівні грудня 2020 року.

Але у державному кошторисі передбачене зростання загального показника прожиткового мінімуму з 1 липня до 2 294 грн, з 1 грудня – до 2 393 грн. Щодо мінімумів для основних соціально-демографічних груп, то для дітей віком до шести років сума з 1 січня становитиме 1 921 грн, з 1 липня – 2 013 грн, з 1 грудня – 2 100 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років розмір такого мінімуму вищий: 2 395 грн – з першого дня нового року, 2 510 грн – з 1 липня та 2 618 грн – з 1 грудня. Для працездатних осіб мінімум становитиме 2 270 грн з 1 січня, з 1 липня становитиме 2 379 грн, з 1 грудня - 2 481 грн. Для непрацездатних – 1 769 грн з 1 січня, 1 854 грн з 1 липня і 1 934 грн з 1 грудня.

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Слід додати, що дискусії довкола розміру прожиткового мінімум та його обрахування точаться давно. У грудні 2020 року сайті Міністерства соціальної політики опублікували законопроєкт, яким передбачається змінити з 1 січня 2022 року підходи до визначення прожиткового мінімуму та удосконалити сфери його застосування. Зокрема пропонується змінити методологію обчислення прожиткового мінімум з нормативної, яка діє на сьогодні, на нормативно-структурну, яка враховуватиме фізіологічні потреби людини при розрахунку продовольчої складовою прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум – це сума вартості набору продуктів харчування, достатнього для забезпечення повноцінного функціонування організму людини і збереження її здоров’я, та вартості непродовольчих товарів і послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості на мінімальному рівні, який також визначається законопроектом.