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В Украине вырастет прожиточный минимум: для кого и когда

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Прожиточный минимум в Украине с 1 января составляет 2189 грн, сообщает УНН. Именно такая цифра заложена в Государственный бюджет на 2021 год.

В Украине вырастет прожиточный минимум: для кого и когда

Фактически первые месяцы 2021 года прожиточный минимум остается на уровне декабря 2020 года.

Но в государственной смете предусмотрен рост общего показателя прожиточного минимума с 1 июля до 2294 грн, с 1 декабря - до 2393 грн. Относительно минимумов для основных социально-демографических групп, то для детей до шести лет сумма с 1 января составит 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн. Для детей от 6 до 18 лет размер такого минимума выше: 2395 грн - с первого дня нового года, 2510 грн - с 1 июля и 2618 грн - с 1 декабря. Для трудоспособных лиц минимум составит 2270 грн с 1 января, с 1 июля составит 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн. Для нетрудоспособных - 1769 грн с 1 января, 1854 грн с 1 июля и 1 934 грн с 1 декабря.

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Следует добавить, что дискуссии вокруг размера прожиточного минимум и его расчета идут давно. В декабря 2020 года на сайте Министерства социальной политики опубликовали законопроект, которым предусматривается изменить с 1 января 2022 года подходы к определению прожиточного минимума и усовершенствовать сферу его применения. В частности, предлагается изменить методологию исчисления прожиточного минимум с нормативной, действующей на сегодня, на нормативно-структурную, которая будет учитывать физиологические потребности человека при расчете продовольственной составляющей прожиточного минимума.

Прожиточный минимум - это сумма стоимости набора продуктов питания, достаточного для обеспечения полноценного функционирования организма человека и сохранения его здоровья, и стоимости непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности на минимальном уровне, который также определяется законопроектом.

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