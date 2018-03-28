Правительство зпустило закупку лекарств за средства бюджета 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Правительство дало старт закупкам лекарств за средства бюджета 2018 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.
“Кабинет Министров Украины утвердил первую часть постановления, которым определяется перечень лекарственных средств и медицинских изделий, а также объемы потребности в них”, — говорится в сообщении.
Как отметила на заседании правительства и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, в этом году закупка лекарств за средства 2018 года через специализированные организации начнется в рекордно ранние сроки. Сегодня принято номенклатуру по девяти направлениям.
В Минздраве добавили, что утвержденный в постановлении перечень и количество лекарственных средств и медицинских изделий ложатся в основу технического задания для международных специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки. Параллельно с этим начинается процесс отбора международных организаций.
Постановление позволит начать закупки по девяти направлениям:
В ближайшее время будут утверждены другие направления, а подписание контрактов с международными организациями начнется в апреле.
Напомним, на закупку лекарств Украина тратит 6 млрд грн в год.