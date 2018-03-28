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Правительство зпустило закупку лекарств за средства бюджета 2018 года

Правительство зпустило закупку лекарств за средства бюджета 2018 года

Киев  •  УНН

 • 13503 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Правительство дало старт закупкам лекарств за средства бюджета 2018 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

“Кабинет Министров Украины утвердил первую часть постановления, которым определяется перечень лекарственных средств и медицинских изделий, а также объемы потребности в них”, — говорится в сообщении.

Как отметила на заседании правительства и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, в этом году закупка лекарств за средства 2018 года через специализированные организации начнется в рекордно ранние сроки. Сегодня принято номенклатуру по девяти направлениям.

В Минздраве добавили, что утвержденный в постановлении перечень и количество лекарственных средств и медицинских изделий ложатся в основу технического задания для международных специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки. Параллельно с этим начинается процесс отбора международных организаций.

Постановление позволит начать закупки по девяти направлениям:

  • Закупка медикаментов для детей, больных нанизмом различного происхождения.
  • Закупка расходных материалов для определения уровня глюкозы в крови, гликированного гемоглобина.
  • Закупка медикаментов для граждан, страдающих болезнью Гоше.
  • Закупка контрацептивов для женщин с тяжелыми заболеваниями.
  • Закупка медикаментов и мелкого лабораторного инвентаря для обеспечения проведения лечения бесплодия женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий.
  • Закупка расходных материалов для лечения больных методом перитонеального диализа.
  • Закупка антирезусного иммуноглобулина для предотвращения гемолитической болезни новорожденных.
  • Закупка медикаментов для граждан, страдающих мукополисахаридозом.
  • Закупка медикаментов для лечения взрослых, больных гемофилией.

    • В ближайшее время будут утверждены другие направления, а подписание контрактов с международными организациями начнется в апреле.

    Напомним, на закупку лекарств Украина тратит 6 млрд грн в год.

    Украинские Национальные Новости

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