Уряд зпустив закупівлю ліків за кошти бюджету 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд дав старт закупівлям ліків за кошти бюджету 2018 року, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.
“Кабінет Міністрів України затвердив першу частину постанови, якою визначається перелік лікарських засобів та медичних виробів, а також обсяги потреби в них”, — йдеться у повідомленні.
Як зауважила на засіданні уряду в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, цього року закупівля ліків за кошти 2018 року через спеціалізовані організації розпочнеться у рекордно ранні строки. Сьогодні ухвалено номенклатуру по дев’ятьох напрямках.
У МОЗ додали, що затверджений у постанові перелік та кількості лікарських засобів та медичних виробів лягають в основу технічного завдання для міжнародних спеціалізованих організацій, що здійснюватимуть закупівлі. Паралельно із цим починається процес відбору міжнародних організацій.
Постанова дозволить розпочати закупівлі за дев’ятьма напрямками:
Найближчим часом будуть затверджені інші напрямки, а підписання контрактів з міжнародними організаціями почнеться у квітні.
Нагадаємо, на закупівлю ліків Україна витрачає 6 млрд грн на рік.