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Уряд зпустив закупівлю ліків за кошти бюджету 2018 року

Уряд зпустив закупівлю ліків за кошти бюджету 2018 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд дав старт закупівлям ліків за кошти бюджету 2018 року, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.

“Кабінет Міністрів України затвердив першу частину постанови, якою визначається перелік лікарських засобів та медичних виробів, а також обсяги потреби в них”, — йдеться у повідомленні.

Як зауважила на засіданні уряду в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, цього року закупівля ліків за кошти 2018 року через спеціалізовані організації розпочнеться у рекордно ранні строки. Сьогодні ухвалено номенклатуру по дев’ятьох напрямках.

У МОЗ додали, що затверджений у постанові перелік та кількості лікарських засобів та медичних виробів лягають в основу технічного завдання для міжнародних спеціалізованих організацій, що здійснюватимуть закупівлі. Паралельно із цим починається процес відбору міжнародних організацій.

Постанова дозволить розпочати закупівлі за дев’ятьма напрямками:

  • Закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження;
  • Закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну;
  • Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше;
  • Закупівля контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями;
  • Закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій;
  • Закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу;
  • Закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених;
  • Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на мукополісахаридоз;
  • Закупівля медикаментів для лікування дорослих, хворих на гемофілію.

    • Найближчим часом будуть затверджені інші напрямки, а підписання контрактів з міжнародними організаціями почнеться у квітні.

    Нагадаємо, на закупівлю ліків Україна витрачає 6 млрд грн на рік.

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