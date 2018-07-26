Правительство увеличило уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд грн

"Вчера был зарегистрирован Фонд. И сегодня изменения в постановление и увеличение уставного капитала позволит работать над структурой. При этом мы уже готовимся до объявления конкурса в Наблюдательный совет, куда войдут два представителя Кабмина, один независимый представитель от наших донорских организаций и еще два представителя, которые будут избираться на независимом конкурсе", - прокомментировал решение вице-премьер-министр - глава Минрегиона Геннадий Зубко.

Напомним, 25 июля было официально зарегистрировано государственное учреждение "Фонд энергоэффективности Украины" как юридическое лицо.