Правительство увеличило уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд грн

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35699 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100952 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123051 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130660 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168473 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153108 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140902 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130436 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180800 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Правительство увеличило уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд грн

Правительство увеличило уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 13251 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Кабинет министров принял решение об увеличении уставного капитала Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд грн. Соответствующее постановление "Об увеличении уставного капитала государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" было одобрено на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Вчера был зарегистрирован Фонд. И сегодня изменения в постановление и увеличение уставного капитала позволит работать над структурой. При этом мы уже готовимся до объявления конкурса в Наблюдательный совет, куда войдут два представителя Кабмина, один независимый представитель от наших донорских организаций и еще два представителя, которые будут избираться на независимом конкурсе", - прокомментировал решение вице-премьер-министр - глава Минрегиона Геннадий Зубко.

Напомним, 25 июля было официально зарегистрировано государственное учреждение "Фонд энергоэффективности Украины" как юридическое лицо.

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