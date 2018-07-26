Правительство увеличило уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Кабинет министров принял решение об увеличении уставного капитала Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд грн. Соответствующее постановление "Об увеличении уставного капитала государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" было одобрено на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Вчера был зарегистрирован Фонд. И сегодня изменения в постановление и увеличение уставного капитала позволит работать над структурой. При этом мы уже готовимся до объявления конкурса в Наблюдательный совет, куда войдут два представителя Кабмина, один независимый представитель от наших донорских организаций и еще два представителя, которые будут избираться на независимом конкурсе", - прокомментировал решение вице-премьер-министр - глава Минрегиона Геннадий Зубко.
Напомним, 25 июля было официально зарегистрировано государственное учреждение "Фонд энергоэффективности Украины" как юридическое лицо.