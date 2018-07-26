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Уряд збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд грн

Уряд збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Кабінет міністрів прийняв рішення про збільшення статутного капіталу Фонду енергоефективності до 1,6 млрд грн. Відповідна постанова "Про збільшення статутного капіталу державної установи "Фонд енергоефективності" була схвалена на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Вчора був зареєстрований Фонд. І сьогодні зміни до постанов та збільшення статутного капіталу дасть можливість працювати над структурою. При цьому ми вже готуємося до оголошення конкурсу у Наглядову раду, куди увійдуть два представники Кабміну, один незалежний представник від наших донорських організацій та ще два представники, які обиратимуться на незалежному конкурсі", - прокоментував рішення віце-прем'єр-міністр - голова Мінрегіону Геннадій Зубко.

Нагадаємо, 25 липня було офіційно зареєстровано державну установу "Фонд енергоефективності України" як юридичну особу.

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