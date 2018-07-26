Уряд збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд грн

"Вчора був зареєстрований Фонд. І сьогодні зміни до постанов та збільшення статутного капіталу дасть можливість працювати над структурою. При цьому ми вже готуємося до оголошення конкурсу у Наглядову раду, куди увійдуть два представники Кабміну, один незалежний представник від наших донорських організацій та ще два представники, які обиратимуться на незалежному конкурсі", - прокоментував рішення віце-прем'єр-міністр - голова Мінрегіону Геннадій Зубко.

Нагадаємо, 25 липня було офіційно зареєстровано державну установу "Фонд енергоефективності України" як юридичну особу.