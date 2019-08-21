Правительство утвердило порядок проверки судов, взятия проб воды и проведения их анализа

"Следовательно, принятие акта обеспечит эффективное выполнение международных правовых обязательств Украины в сфере охраны окружающей природной среды в части выполнения обязательств, вытекающих из членства Украины в международных организациях, деятельность которых связана с морским и речным транспортом, торговым мореплаванием и обеспечит четкий, единый, прозрачный механизм фиксации факта загрязнения и установления источника загрязнения ", - сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.

Напомним, с начала года Государственная экологическая инспекция провела проверки судов в украинских портах и выявила нарушений на около 5 млн грн.