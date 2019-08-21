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Уряд затвердив порядок перевірки суден, взяття проб води та проведення їх аналізу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд сьогодні, прийняв постанову "Про затвердження Порядку перевірки суден, взяття проб води та проведення їх аналізу". Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"Отже, прийняття акта забезпечить ефективне виконання міжнародних правових зобов’язань України у сфері охорони навколишнього природного середовища в частині виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським та річковим транспортом, торговельним мореплавством та забезпечить чіткий, єдиний, прозорий механізм фіксації факту забруднення та встановлення джерела забруднення", - сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Нагадаємо, з початку року Державна екологічна інспекція провела перевірки суден в українських портах і виявила порушень на близько 5 млн грн.

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