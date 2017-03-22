Правительство утвердило положение о специальных обязанностях для субъектов газового рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении положений о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа". За принятие такого проекта постановления правительство проголосовало единогласно, передает корреспондент УНН.
Как сообщил докладчик по этому вопросу, заместитель министра экономики Юрий Бровченко, такой "проект постановления разработан в соответствии с законом "О рынке природного газа" и предусматривает утверждение положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 апреля 2018 года ".
"В связи с получением от секретариата и энергетического сообщества вывода относительно положения, поручить совместно с Министерством экономического развития до 1 апреля текущего года провести согласительное совещание с секретариатом Энергетического сообщества", - также сказал Ю.Бровченко.
Как сообщал УНН, Правительство планирует обеспечить государство исключительно украинским газом до 2020 года .