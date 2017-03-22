Правительство утвердило положение о специальных обязанностях для субъектов газового рынка

Как сообщил докладчик по этому вопросу, заместитель министра экономики Юрий Бровченко, такой "проект постановления разработан в соответствии с законом "О рынке природного газа" и предусматривает утверждение положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 апреля 2018 года ".

"В связи с получением от секретариата и энергетического сообщества вывода относительно положения, поручить совместно с Министерством экономического развития до 1 апреля текущего года провести согласительное совещание с секретариатом Энергетического сообщества", - также сказал Ю.Бровченко.

Как сообщал УНН, Правительство планирует обеспечить государство исключительно украинским газом до 2020 года .