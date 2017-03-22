Уряд затвердив положення про спеціальні обов'язки для суб'єктів газового ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову КМ "Про затвердження положень про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу". За ухвалення такого проекту постанови уряд проголосував одностайно, передає кореспондент УНН.
Як повідомив доповідач з цього питання, заступник міністра економіки Юрій Бровченко, такий "проект постанови розроблений згідно із законом "Про ринок природного газу" і передбачає затвердження положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу до 1 квітня 2018 року".
"В зв'язку з отриманням від секретаріату і енергетичного співтовариства висновку щодо положення, доручити разом з Міністерством економічного розвитку до 1 квітня поточного року провести узгоджувальну нараду з секретаріатом Енергетичного співтовариства", - також сказав Ю.Бровченко.
Як повідомляв УНН, Уряд планує забезпечити державу виключно українським газом до 2020 року.