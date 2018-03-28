Правительство решило создать Офис по продвижению экспорта

Офис по продвижению экспорта был создан как проектный офис в 2015 году по инициативе Минэкономразвития, с ноября 2016 года является консультативно-совещательным органом при Минэкономразвития Украины.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Натальи Никольской, есть ряд несвойственных министерству функций - консультирование и непосредственная помощь экспортерам в выходе на внешние рынки, которые нужно передать в государственное учреждение. Поэтому, по ее словам, офис создается в соответствии с лучшими мировыми практиками в сфере поддержки и развития экспорта.

Напомним, правительство приняло решение о создании государственного учреждения "Офис привлечения инвестиций" (UkraineInvest).