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Уряд вирішив створити Офіс з просування експорту

Уряд вирішив створити Офіс з просування експорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо створення державної установи “Офіс з просування експорту України” на основі вже працюючого відповідного офісу, передає УНН.

Офіс з просування експорту був створений як проектний офіс у 2015 році з ініціативи Мінекономрозвитку, з листопада 2016 року є консультативно-дорадчим органом при Мінекономрозвитку України.

За словами заступника міністра економічного розвитку та торгівлі Наталії Микольської, є низка невластивих міністерству функцій – консультування та безпосередня допомога експортерам у виході на зовнішні ринки, які потрібно передати до державної установи. Тому, за її словами, офіс створюється відповідно до найкращих світових практик у сфері підтримки та розвитку експорту.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про створення державної установи “Офіс залучення інвестицій” (UkraineInvest).

Українські Національні Новини

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