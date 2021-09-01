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Правительство выделило 100 млн грн для проекта метро на Троещину

Правительство выделило 100 млн грн для проекта метро на Троещину

Киев  •  УНН

 • 25151 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании выделил 100 млн гривен на корректировку проекта метро на Троещину. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Во время заседания Кабинет Министров Украины выделил 50 млн грн на корректировку проекта Левобережной линии метрополитена Троещина - Осокорки.

Такая же сумма - 50 млн грн - пойдет на корректировку проекта участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции "Вокзальная" до ст. "Радужная".

Добавим

Ранее сообщалось, что на Русановских садах начали строить туннели метро, которые станут частью ветки метро на Троещину.

В частности, тоннели будут скрыты под насыпью, также уже начали делать нижнюю половину гидроизоляции и сборник арматурного каркаса левого тоннеля, которым будут ходить поезда с Троещины в центр, на этом участке тоннели будут монолитными.

Как заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, Киев планирует построить 18 станций метро за пять лет между железнодорожным вокзалом и Троещиной.

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