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Уряд виділив 100 млн грн для проекту метро на Троєщину

Уряд виділив 100 млн грн для проекту метро на Троєщину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет міністрів України під час засідання виділив 100 млн грн на коригування проекту метро на Троєщину. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Під час засідання Кабінет Міністрів України виділив 50 млн грн на коригування проекту Лівобережної лінії метрополітену Троєщина – Осокорки.

Така ж сума - 50 млн грн - піде на коригування проекту дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції “Вокзальна” до ст. “Райдужна”.

Додамо

Раніше повідомлялося, що на Русанівських садах почали будувати тунелі метро, які стануть частиною гілки метро на Троєщину.

Зокрема, тунелі будуть приховані під насипом, також вже почали робити нижню половину гідроізоляції та збірку арматурного каркасу лівого тунеля, яким ходитимуть потяги з Троєщини до центру, на цій ділянці тунелі будуть монолітними.

Як заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, Київ планує побудувати 18 станцій метро за п'ять років між залізничним вокзалом та Троєщиною.

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