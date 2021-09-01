Уряд виділив 100 млн грн для проекту метро на Троєщину

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Під час засідання Кабінет Міністрів України виділив 50 млн грн на коригування проекту Лівобережної лінії метрополітену Троєщина – Осокорки.

Така ж сума - 50 млн грн - піде на коригування проекту дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції “Вокзальна” до ст. “Райдужна”.

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Раніше повідомлялося, що на Русанівських садах почали будувати тунелі метро, які стануть частиною гілки метро на Троєщину.

Зокрема, тунелі будуть приховані під насипом, також вже почали робити нижню половину гідроізоляції та збірку арматурного каркасу лівого тунеля, яким ходитимуть потяги з Троєщини до центру, на цій ділянці тунелі будуть монолітними.

Як заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, Київ планує побудувати 18 станцій метро за п'ять років між залізничним вокзалом та Троєщиною.