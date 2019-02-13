Правительство Венесуэлы готово к переговорам с Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро готово встретиться с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо без предварительных условий ради решения кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ANI.
"Как могут быть предварительные условия между венесуэльцами? ... Мы ждем, когда оппозиция выйдет из-под контроля правительства США, тогда мы сможем сесть и поговорить с оппозицией согласно конституции Венесуэлы и найти решение", - отметил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Напомним, во время массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019, председатель Национальной Ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным и. о. президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.
Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки, Израиль, Австралия.
Как сообщал УНН, Папа Римский обвинил Мадуро в несоблюдении обязательств.