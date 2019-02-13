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Уряд Венесуели готовий до переговорів з Гуайдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро готовий зустрітися з самопроголошеним президентом Хуаном Гуайдо без попередніх умов заради вирішення кризи. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ANI.

Уряд Венесуели готовий до переговорів з Гуайдо

"Як можуть бути попередні умови між венесуельцями?... Ми чекаємо, коли опозиція вийде з-під контролю уряду США, тоді ми зможемо сісти та переговорити з опозицією згідно з конституцією Венесуели та знайти рішення", - зазначив глава Міністерства закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса.

Нагадаємо, під час масових протестів у Венесуелі, які розпочалися 22 січня 2019 року, голова Національної Асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим в. о. президента країни. Виступаючи 23 січня перед протестувальниками, Гуайдо підкреслив, що йде на ризикований крок, рятуючи Каракас від "диктатури" і відновлюючи конституційний порядок. На знак підтримки Гуайдо на вулиці Каракаса вийшли тисячі його прихильників.

Тимчасовим главою Венесуели Хуана Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), а також багато країн Латинської Америки, Ізраїль, Австралія.

Як повідомляв УНН, Папа Римський звинуватив Мадуро у недотриманні зобов'язань.

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