Правительство и парламент подготовят новую редакцию закона "О теплоснабжении"

“В Украине внедряются несколько программы со Всемирным банком и ЕБРР, а также программа с ЕИБ по трем направлениям — теплоснабжение, водоснабжение, обращение с бытовыми отходами и энергоэффективность муниципального сектора. Для того, чтобы эти инвестиционные проекты стабильно работали нам необходимо принять изменения в законодательство о теплоснабжении. Закон, который сейчас действует и в который мы постоянно вносим изменения, не соответствует сегодняшним реалиям. Поэтому, в планах наработка совместно с профильным Комитетом ВР новой редакции закона “О теплоснабжении”, — отметил Зубко.

Напомним, Украине необходимо провести реформу на розничном рынке природного газа, в частности, реформировать облгазы.