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Уряд та парламент підготують нову редакцію закону "Про теплопостачання"

Уряд та парламент підготують нову редакцію закону "Про теплопостачання"

Київ • УНН

 • 15508 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністерство регіонального розвитку будівництва та ЖКГ разом із Комітетом парламенту з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства планують створити нову редакцію закону “Про теплопостачання”. Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на Мінрегіон.

“В Україні впроваджуються декілька програми зі Світовим банком і ЄБРР, а також програма з ЄІБ за трьома напрямками — теплопостачання, водопостачання, поводження з побутовими відходами і енергоефективність муніципального сектору. Для того, щоб ці інвестиційні проекти стабільно працювали нам необхідно прийняти зміни в законодавство про теплопостачання. Закон, який наразі діє і в який ми постійно вносимо зміни, не відповідає сьогоднішнім реаліям. Тому, в планах напрацювання спільно з профільним Комітетом ВР нової редакції закону “Про теплопостачання”, — зазначив Зубко.

Нагадаємо, Україні необхідно провести реформу на роздрібному ринку природного газу, зокрема, реформувати облгази.

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