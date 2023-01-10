Правительство одобрило привлечение кредита от ЕС на сумму до 18 миллиардов евро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров Украины одобрил привлечение макрофинансовой помощи от Европейского Союза на 2023 год на сумму до 18 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
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«Одобрено привлечение займа от Европейского Союза в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного Соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом к Инструменту поддержки Украине на 2023 год (макрофинансовая помощь+) на сумму до 18 миллиардов евро)», - написал Мельничук.
Дополнение
Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС.