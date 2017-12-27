Правительство одобрило законопроект, важный для безопасности использования ядерной энергии

Отметим, документ был разработан по поручению Премьер-министра Украины в соответствии с обращением послов стран G7 в Украине и по результатам встречи Владимира Гройсмана с ними.

Послы обратили внимание на проблему нарушения независимости органа ядерного регулирования Украины при принятии решений, из-за распространения на Госатомрегулирование законов “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” и “О лицензировании видов хозяйственной деятельности”.

Одобренный КМУ законопроект предлагает ограничить действие этих законов в отношении соблюдения требований безопасности использования ядерной энергии. Этот документ важен как для обеспечения безопасности использования ядерной энергии, так и для поддержания имиджа Украины как государства, которое способно выполнять международные обязательства, взятые на себя путем участия в международных конвенциях.

Также, сегодня Правительство приняло постановление о внесении изменений в постановления КМУ от 6 мая 2001 № 440 и от 1 июня 2011, № 591, чем привело порядок взимания платы за осуществление разрешительных процедур в сфере использования ядерной энергии в соответствие с Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах“ от 23 марта 2017 № 1983-VIII.

Напомним, Кабмин утвердил финплан “Энергоатома” на 2018 год.