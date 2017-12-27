Уряд схвалив законопроект, важливий для безпеки використання ядерної енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії”. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 27 грудня, передає УНН.
Зазначимо, документ був розроблений за дорученням Прем’єр-міністра України відповідно до звернення послів країн G7 в Україні та за результатами зустрічі Володимира Гройсмана з ними.
Посли звернули увагу на проблему порушення незалежності органу ядерного регулювання України при прийнятті рішень, через поширення на Держатомрегулювання законів “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та “Про ліцензування видів господарської діяльності”.
Схвалений КМУ законопроект пропонує обмежити дію цих законів щодо дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії. Цей документ важливий як для забезпечення безпеки використання ядерної енергії, так і для підтримання іміджу України як держави, яка здатна дотримуватись міжнародних зобов’язань, взятих на себе шляхом участі в міжнародних конвенціях.
Також, сьогодні Уряд прийняв постанову про внесення змін до постанов КМУ від 6 травня 2001 р. № 440 та від 1 червня 2011 р., № 591, чим привів порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії у відповідність до Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” від 23 березня 2017 року № 1983-VIII.
Нагадаємо, Кабмін затвердив фінплан "Енергоатому"на 2018 рік.