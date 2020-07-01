Правительство одобрило проекты соглашений для получения более 100 млн евро помощи от ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений, которые позволят Украине получить помощь от Европейского Союза в размере 105 млн евро. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 июля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Это дополнительный ресурс, в комплексе с антикризисными мерами позволит быстрее пройти последствия коронакризиса и дать (возможность - ред.) малому и среднему бизнесу развиваться быстрее", - сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, речь идет о следующих соглашения:
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- EU4BUSINESS - программа позволит предоставить гранты на региональные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства на местах, Украина получит 20 млн евро;
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- Программа технического сотрудничества 2020 - будет предоставлено 60 млн евро на реализацию реформ в направлении евроинтеграции (в том числе это касается имплементации положений Соглашения об ассоциации и о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС);
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- Программа поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств, сумма помощи по которой составит 25 млн евро.
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Также ранее УНН писал, что ЕС поможет пострадавшим от наводнения регионам Украины.