Уряд схвалив проекти угод для отримання понад 100 млн євро допомоги від ЄС

"Це додатковий ресурс, в комплексі з антикризовими заходами дозволить швидше пройти наслідки коронакризи і дати (можливість - ред.) малому і середньому бізнесу розвиватися швидше", - повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, йдеться про наступні угоди:



EU4BUSINESS - програма дозволить надати гранти на регіональні проекти з розвитку малого та середнього підприємництва на місцях, Україна отримає 20 млн євро;



Програма технічного співробітництва 2020 - буде надано 60 млн євро на реалізацію реформ в напрямку євроінтеграції (у тому числі це стосується імплементації положень Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС);



Програма підтримки ЄС для розвитку сільського господарства і малих фермерських господарств, сума допомоги по якій становитиме 25 млн євро.



Також раніше УНН писав, що ЄС допоможе постраждалим від повені регіонам України.



