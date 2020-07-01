Уряд схвалив проекти угод для отримання понад 100 млн євро допомоги від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів схвалив проекти трьох угод, що дадуть можливість Україні отримати допомогу від Європейського Союзу обсягом 105 мільйонів євро. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 1 липня, передає УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Це додатковий ресурс, в комплексі з антикризовими заходами дозволить швидше пройти наслідки коронакризи і дати (можливість - ред.) малому і середньому бізнесу розвиватися швидше", - повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, йдеться про наступні угоди:
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- EU4BUSINESS - програма дозволить надати гранти на регіональні проекти з розвитку малого та середнього підприємництва на місцях, Україна отримає 20 млн євро;
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- Програма технічного співробітництва 2020 - буде надано 60 млн євро на реалізацію реформ в напрямку євроінтеграції (у тому числі це стосується імплементації положень Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС);
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- Програма підтримки ЄС для розвитку сільського господарства і малих фермерських господарств, сума допомоги по якій становитиме 25 млн євро.
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Також раніше УНН писав, що ЄС допоможе постраждалим від повені регіонам України.