Правительство Шри-Ланки обвиняют в жестоком обращении с протестующими
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Правительство Шри-Ланки обвиняют в жестоком подавлении протестующих, участвовавших в свержении Готабая Раджапаксы с поста президента. Активистов запугивали, следили и произвольно арестовывали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
За последние дни полиция задержала десятки протестующих, поскольку правительство во главе с новым президентом Ранилом Викремесингхе пыталось подавить массовое движение протеста, заставившие Готабая Раджапаксу покинуть страну и уйти в отставку в начале июля.
После падения предыдущего президента протестующие захотели устранить и нового главу страны. Его обвиняют в отсутствии легитимности и общественной поддержки, а также в защите семьи Готабая Раджапакса, которую обвиняют в банкротстве страны.
Викремессингх пообещал поддерживать движение протеста, но после вступления в должность президента назвал протестующих «фашистами» и начал использовать всю силу государственного механизма против активистов, якобы нарушивших закон.
Одним из первых его актов в должности было объявление чрезвычайного положения, предоставив полиции широкие полномочия задерживать людей.
Более 100 человек были арестованы, суды запретили въезд, полиция провела обыски в домах протестующих, а службы безопасности вывели активистов с улиц и допрашивали их часами.
Цитата
«Стратегия правительства, кажется, состоит в том, чтобы внушить страх, чтобы заставить протестующих отойти», — сказал местный правозащитник.
Напомним
Шри-Ланка пережила беспрецедентный спад, когда 22 миллиона человек месяцами страдали от нехватки продовольствия и топлива, постоянных отключений электроэнергии и безудержной инфляции.
Страна объявила дефолт по своему внешнему долгу в размере 51 миллиард долларов в апреле, а массовые протесты в начале июля заставили тогдашнего президента Готабая Раджапакса бежать из страны и уйти в отставку.
Всемирный банк выразил свою обеспокоенность, однако отказал в новом финансировании обанкротившейся Шри-Ланке.