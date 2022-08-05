Уряд Шрі-Ланки звинувачують у жорстокому поводженні з протестувальниками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Уряд Шрі-Ланки звинувачують у жорстокому придушенні протестувальників, які брали участь у поваленні Ґотабая Раджапакси з поста президента. Активістів залякували, стежили та свавільно арештовували. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
За останні дні поліція затримала десятки протестувальників, оскільки уряд на чолі з новопризначеним президентом Ранілом Вікремесінгхе намагався придушити масовий рух протесту, який змусив Ґотабая Раджапаксу покинути країну та піти у відставку на початку липня.
Після падіння попереднього президента протестувальники захотіли усунути і новопризначеного главу країни. Його звинувачують у відсутності легітимності та громадської підтримки, а також у захисті родини Ґотабая Раджапакса, яку звинувачують у банкрутстві країни.
Вікремесінгхе пообіцяв підтримувати рух протесту, але після вступу на посаду президента назвав протестувальників «фашистами» та почав використовувати всю силу державного механізму проти активістів, які нібито порушили закон.
Одним із перших його актів на посаді було оголошення надзвичайного стану, надавши поліції широкі повноваження затримувати людей.
Понад 100 осіб були заарештовані, суди заборонили в’їзд, поліція провела обшуки в будинках протестувальників, а служби безпеки вивели активістів з вулиць і допитували їх годинами.
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«Стратегія уряду, здається, полягає в тому, щоб вселити страх, щоб змусити протестувальників відійти», — сказав місцевий правозахисник.
Нагадаємо
Шрі-Ланка пережила безпрецедентний спад, коли 22 мільйони людей місяцями страждали від нестачі продовольства та палива, постійних відключень електроенергії та нестримної інфляції.
Країна оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом у розмірі 51 мільярд доларів у квітні, а масові протести на початку липня змусили тодішнього президента Готабая Раджапаксу втекти з країни і піти у відставку.
Світовий банк висловив свою стурбованість, проте відмовив в новому фінансуванні збанкрутілій Шрі-Ланці.