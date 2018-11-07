Правительство расширило перечень дотаций для фермеров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правительство одобрило проект постановления, который совершенствует механизм предоставления финансовой поддержки развития фермерских хозяйств и кооперативов. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета, передает УНН.
В частности, фермеры получили два новых вида прямых дотаций и упрощение условий участия в существующих программах господдержки.
"Минагрополитики вместе с профильными фермерскими представительствами разработали ряд новаций и изменений, которые облегчают доступ фермеров к финансовым ресурсам.
Теперь, обратившись к своему региональному Укргосфонду, фермер сможет получить прямую безвозвратную финансовую поддержку, а также принять участие в программах на упрощенных условиях", - отметил Шеремета.
Относительно новаций, то речь идет о бюджетной субсидии для новых фермерских хозяйств в размере 3 тыс. грн на 1 гектар.
Максимальный объем субсидии - 60 тыс. грн на одно фермерское хозяйство.
Кроме того, бюджетная субсидия будет предоставляться на каждого члена ФХ в размере 5,5 прожиточного минимума (до 30 000 грн на 1 ФХ).
Новые направления государственной поддержки будут реализоваться через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.
Изменения в программах поддержки касаются, прежде всего, объема компенсаций (компенсация стоимости закупленных украинских семян увеличена вдвое - до 60 тыс. грн), снятие ограничений по размеру земельного участка ФХ и увеличение уровня дохода в 20 млн грн для участия в программах.
Теперь фермеры имеют возможность получать компенсацию стоимости за закупленные семена и за украинскую технику несколько раз в год, а также закупать семена как непосредственно у субъектов семеноводства, так и у их официальных представителей.
В новом Порядке расширен перечень банков, через которые осуществляется поддержка, а также виды направлений для с/х обслуживающих кооперативов (молочарский, мясной, овощной, по заготовке и переработке ягод, грибов и растений).
Кроме того, планируется создать аграрный реестр для предоставления господдержки селянам-единоличникам.
Справка: С текстом обновленного Порядка можно ознакомиться на правительственном сайте: постановление Кабинета министров от 24.10.2018 № 911 "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки развития фермерских хозяйств".