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Уряд розширив перелік дотацій для фермерів

Уряд розширив перелік дотацій для фермерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Уряд схвалив проект постанови, який удосконалює механізм надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та кооперативів. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета, передає УНН.

Зокрема, фермери отримали два нових види прямих дотацій та спрощення умов участі в існуючих програмах держпідтримки.

"Мінагрополітики разом з профільними фермерськими представництвами напрацювали низку новацій та змін, які полегшують доступ фермерів до фінансових ресурсів.

Відтепер, звернувшись до свого регіонального Укрдержфонду, фермер зможе отримати пряму безповоротну фінансову підтримку, а також взяти участь у програмах на спрощених умовах", - зазначив Шеремета.

Щодо новацій, то йдеться про бюджетну субсидію для новостворених фермерських господарств обсягом 3 тис. грн на 1 гектар.

Максимальний обсяг субсидії – 60 тис. грн на одне фермерське господарство.

Крім того, бюджетна субсидія надаватиметься на кожного члена ФГ обсягом 5,5 прожиткового мінімуму (до 30 000 грн на 1 ФГ).

Нові напрями державної підтримки будуть реалізуватися через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Зміни у програмах підтримки стосуються, передусім, обсягу компенсацій (компенсація вартості закупленого українського насіння збільшена вдвічі – до 60 тис. грн), зняття обмежень щодо розміру земельної ділянки ФГ та збільшення рівня доходу до 20 млн грн для участі у програмах.

Відтепер фермери мають можливість отримувати компенсацію вартості за закуплене насіння та за українську техніку декілька разів на рік, а також закуповувати насіння як безпосередньо у суб’єктів насінництва, так і у їхніх офіційних представників.

У новому Порядку розширено перелік банків, через які здійснюється підтримка, а також види напрямів для с/г обслуговуючих кооперативів (молочарський, м’ясний, овочевий, із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин).

Крім того, планується створити аграрний реєстр для надання держпідтримки селянам-одноосібникам.

Довідково: З текстом оновленого Порядку можна ознайомитись на урядовому сайті: постанова Кабінету міністрів від 24.10.2018 № 911 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств".

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