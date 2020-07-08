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Правительство распределило 1,7 млрд грн на проекты по социально-экономическому развитию в регионах

Правительство распределило 1,7 млрд грн на проекты по социально-экономическому развитию в регионах

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров распределил субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий на 2020 год. 1,7 млрд грн были распределены на 1150 проектов во всех регионах Украины. Об этом во время брифинга после заседания правительства сказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, передает корреспондент УНН.

"Решение правительства сегодня касалось распределения субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий на 2020 год. Общий объем субвенции на этот год составляет 1,7 млрд грн. Из них были распределены на заседаниях государственной комиссии около 1 млрд 680 млн грн. На более чем 1150 проектов. Я хочу остановиться отдельно на этом вопросе, потому что это более тысячи проектов социально-экономического развития во всех регионах Украины и это большая поддержка в то время, когда действительно местные органы и бюджеты местных органов тратят средства на борьбу с пандемией COVID-19", - сказал Алексей Чернышев.

Он отметил, что это даст возможность оборудовать уличное освещение, оборудовать медицинские учреждения, отремонтировать школы, детские сады и некоторые участки дорог.

"Это все дополнительно к тем программам, которые уже существуют и которые успешно продолжаются в нашей стране", - добавил Алексей Чернышев.

Напомним, Кабмин поддержал выделение средств на закупку оборудования для районных больниц.

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